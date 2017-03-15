Урядові війська Іраку захопили стратегічний міст у битві за Мосул
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Іракські урядові війська взяли під контроль Залізний міст, що сполучає східний сектор Мосулу із історичною частиною міста і наразі урядові сили контролюють три з п’яти мостів міста, передає УНН з посиланням на Al Arabia.
За даними федеральної поліції, іракські урядові сили сьогодні у битві з терористами "Ісламської держави" взяли під свій контроль залізний міст, що з'єднує східний сектор з утримуваним "Ісламською державою" Старого міста.
Федеральна поліція і підрозділи швидкого реагування МВС, що захопили міст повідомили, що уряд тепер контролює три з п'яти мостів через річку Тигр, який ділить навпіл Мосул.
Нагадаємо, іракські сили безпеки відбили більш ніж третину західного Мосула від терористів "Ісламської держави".
Зазначимо, що іракські сили 19 лютого почали операцію по поверненню західного Мосула, який є найбільш заселеною територією під контролем "Ісламської держави".
Терористичне угруповання "Ісламська держава" спустошили великі райони на північ і захід від Багдада в 2014 році, але іракські сили за підтримки США під керівництвом повітряних ударів та іншої підтримки з тих пір повернули під контроль більшу частину території, яку вони втратили.
Іракські сили почали масштабну операцію по поверненню Мосула в жовтні, тоді їм вдалося відбити східну частину міста.
Як повідомляв УНН, 15 березня прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді заявив, що наступ урядових військ з метою відбити місто Мосул від бойовиків "Ісламської держави" досяг кінцевої стадії.