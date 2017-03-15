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Правительственные войска Ирака захватили стратегический мост в битве за Мосул

Правительственные войска Ирака захватили стратегический мост в битве за Мосул

Киев • УНН

 • 10331 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Иракские правительственные войска взяли под контроль железный мост, соединяющий восточный сектор Мосула с исторической частью города и сейчас правительственные силы контролируют три из пяти мостов города, передает УНН со ссылкой на Al Arabia.

По данным федеральной полиции, иракские правительственные силы сегодня в битве с террористами "Исламского государства" взяли под свой контроль железный мост, соединяющий восточный сектор с удерживаемым "Исламским государством" Старым городом.

Федеральная полиция и подразделения быстрого реагирования МВД, захватившие мост сообщили, что правительство теперь контролирует три из пяти мостов через реку Тигр, которая делит пополам Мосул.

Напомним, иракские силы безопасности отбили более трети западного Мосула у террористов "Исламского государства".

Отметим, что иракские силы 19 февраля начали операцию по возвращению западного Мосула, который является наиболее заселенной территорией под контролем "Исламского государства".

Террористическая группировка "Исламское государство" опустошила обширные районы к северу и западу от Багдада в 2014 году, но иракские силы при поддержке США в помощью воздушных ударов и другой поддержки с тех пор вернули под контроль большую часть территории, которую они потеряли.

Иракские силы начали масштабную операцию по возвращению Мосула в октябре, тогда им удалось отбить восточную часть города.

Как сообщал УНН, 15 марта премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что наступление правительственных войск с целью отбить город Мосул у боевиков "Исламского государства" достигло конечной стадии.

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