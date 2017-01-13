Урядова спецкомісія перевірить витрати держкоштів на відновлення Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Спеціальна моніторингова комісія, призначена для контролю витрат державних коштів, виділених на відновлення інфраструктури на Донбасі, повинна розпочати свою роботу вже за кілька днів. Про це написала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Більш детально моніторити кожну копійку витрачених державою грошей вже за кілька днів буде спеціальна урядова комісія, яка отримає і наші попередні висновки і результати та бачення. Вже є відповідне рішення уряду про створення такої комісії", - написала вона за підсумками візиту на Донбас.
Як передавав УНН, ВР торік перерозподілила близько 4 млрд грн на відновлення Донбасу.