Урядова спецкомісія перевірить витрати держкоштів на відновлення Донбасу

"Більш детально моніторити кожну копійку витрачених державою грошей вже за кілька днів буде спеціальна урядова комісія, яка отримає і наші попередні висновки і результати та бачення. Вже є відповідне рішення уряду про створення такої комісії", - написала вона за підсумками візиту на Донбас.

Як передавав УНН, ВР торік перерозподілила близько 4 млрд грн на відновлення Донбасу.