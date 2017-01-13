Правительственная спецкомиссия проверит расходы госсредств на восстановление Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Специальная мониторинговая комиссия, назначенная для контроля расходов государственных средств, выделенных на восстановление инфраструктуры на Донбассе, должна начать свою работу уже через несколько дней. Об этом написала первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Более подробно мониторить каждую копейку потраченных государством денег уже через несколько дней будет специальная правительственная комиссия, которая получит и наши предварительные выводы, и результаты и видение. Уже есть соответствующее решение правительства о создании такой комиссии", - написала она по итогам визита на Донбасс.
Как сообщал УНН, ВР в прошлом году перераспределила около 4 млрд грн на восстановление Донбасса.