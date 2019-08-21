Кабміном вжито заходів для забезпечення соціального захисту осіб, депортованих за національною ознакою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні уряд прийняв постанову “Про внесення змін до Порядку надання та позбавлення статусу особи, депортованої за національною ознакою”. Про це передає УНН із посиланням на Міністерство соціальної політики України.
“Зазначеною постановою розширено перелік документів, що підтверджують належність до числа осіб, депортованих за національною ознакою, та визначено уповноважений орган, на який покладається підготовка документів, необхідних для встановлення факту депортації. Реалізація акта сприятиме забезпеченню соціального захисту осіб, депортованих за національною ознакою”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 2014 року статус особи, депортованої за національною ознакою, отримали лише 109 осіб з 7,2 тис. кримських татар, які наразі мешкають на підконтрольній Україні території.