За останні п’ять років статус депортованої особи отримали 109 із 7,2 тис. кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. З 2014 року статус особи, депортованої за національною ознакою, отримали лише 109 осіб з 7,2 тис. кримських татар, які наразі мешкають на підконтрольній Україні території. Про це йдеться в звіті Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, передає УНН.
Так, у Рахунковій палаті нагадали, що протягом 1991–2010 років в Україну повернулося понад 265 тис. депортованих у 1944 році кримських татар і осіб інших національностей.
У зв’язку з окупацією Криму, з 2014 року кримські татари компактно проживають на підконтрольній Україні території — у Генічеському районі Херсонщини, зазначено в звіті.
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“Водночас за п’ять років дії Закону України „Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою“ статус особи, депортованої за національною ознакою, отримали лише 109 осіб (1,5%) з 7,2 тис. кримських татар, які наразі мешкають на підконтрольній Україні території”, — зазначають у Рахунковій палаті.
Одна з причин, йдеться в звіті, — це складність з отриманням довідки, що підтверджує факт депортації.
Як повідомляв УНН, 18 травня в Україні відзначили День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.