За останні п’ять років статус депортованої особи отримали 109 із 7,2 тис. кримських татар

КИЇВ. 21 травня. УНН. З 2014 року статус особи, депортованої за національною ознакою, отримали лише 109 осіб з 7,2 тис. кримських татар, які наразі мешкають на підконтрольній Україні території. Про це йдеться в звіті Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, передає УНН.