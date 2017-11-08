Уряди України та Турецької Республіки підпишуть Угоду про військово-фінансове співробітництво
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. 8 листопада, під час засідання, Кабінет Міністрів України ухвалив проект розпорядження "Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробітництво та Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про втілення фінансової допомоги". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Документом передбачено виконання внутрішньодержавних процедур, пов’язаних зі схваленням проектів Угоди та Протоколу, а також уповноваженням Надзвичайного i Повноважного Посла України в Турецькій Республіці на їх підписання.
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Це створить правові підстави для надання Україні фінансового ресурсу для закупівлі товарів та послуг військового призначення і сплати короткострокових навчальних курсів для військовослужбовців Збройних Сил.
Державними органами, уповноваженими за виконання Угоди та Протоколу є відповідні Міністерства оборони сторін підписантів.
Нагадаємо, Україна та Туреччина підписали Імплементаційний протокол між урядами двох держав щодо співробітництва в галузі географічної інформації.