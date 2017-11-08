Правительства Украины и Турецкой Республики подпишут Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. 8 ноября, во время заседания, Кабинет Министров Украины одобрил проект распоряжения "О подписании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве и Протокола между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о воплощении финансовой помощи". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Документом предусмотрено выполнение внутригосударственных процедур, связанных с одобрением проектов Соглашения и Протокола, а также полномочием Чрезвычайного i Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике на их подписание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина закупит в Турции системы связи на 44 млн долларов
Это создаст правовые основания для предоставления Украине финансового ресурса для закупки товаров и услуг военного назначения и уплаты краткосрочных учебных курсов для военнослужащих Вооруженных Сил.
Государственными органами, уполномоченными за выполнение Соглашения и Протокола соответствующие Министерства обороны сторон подписантов.
Напомним, Украина и Турция подписали Имплементационный протокол между правительствами двух государств о сотрудничестве в области географической информации.