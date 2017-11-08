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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 19647 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 59172 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 78447 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 84288 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Правительства Украины и Турецкой Республики подпишут Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве

Правительства Украины и Турецкой Республики подпишут Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве

Киев  •  УНН

 • 8963 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. 8 ноября, во время заседания, Кабинет Министров Украины одобрил проект распоряжения "О подписании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве и Протокола между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о воплощении финансовой помощи". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Документом предусмотрено выполнение внутригосударственных процедур, связанных с одобрением проектов Соглашения и Протокола, а также полномочием Чрезвычайного i Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике на их подписание.

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Это создаст правовые основания для предоставления Украине финансового ресурса для закупки товаров и услуг военного назначения и уплаты краткосрочных учебных курсов для военнослужащих Вооруженных Сил.

Государственными органами, уполномоченными за выполнение Соглашения и Протокола соответствующие Министерства обороны сторон подписантов.

Напомним, Украина и Турция подписали Имплементационный протокол между правительствами двух государств о сотрудничестве в области географической информации.

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