Правительства Украины и Турецкой Республики подпишут Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве

Документом предусмотрено выполнение внутригосударственных процедур, связанных с одобрением проектов Соглашения и Протокола, а также полномочием Чрезвычайного i Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике на их подписание.

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Это создаст правовые основания для предоставления Украине финансового ресурса для закупки товаров и услуг военного назначения и уплаты краткосрочных учебных курсов для военнослужащих Вооруженных Сил.

Государственными органами, уполномоченными за выполнение Соглашения и Протокола соответствующие Министерства обороны сторон подписантов.

Напомним, Украина и Турция подписали Имплементационный протокол между правительствами двух государств о сотрудничестве в области географической информации.