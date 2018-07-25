Уряди США і Росії поки не погодили ніякі деталі можливого візиту Путіна до Вашингтона

Її попросили прокоментувати інформацію помічника російського президента Юрія Ушакова. Останній раніше уточнив, що США запропонували провести нову зустріч Путіна і Трампа в Вашингтоні в кінці року. У Нойєрт конкретно цікавилися реакцією на слова Ушакова про те, що “треба почекати, щоб пил осів”. Ця заява представника Кремля репортер інтерпретувала як ймовірну відмову Москви від організації візиту російського лідера до Вашингтона на цьому етапі.

“Про це треба питати у Білого дому — було це офіційне запрошення чи ні. Я не вважаю, що це було офіційне запрошення, але взагалі-то поза моєю компетенцією. Так що просто переадресую вас у Білий дім. Наскільки я розумію, на даному етапі нічого не узгоджено”, — стверджувала у відповідь офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Нагадаємо, держсекретар США Майкл Помпео у вівторок під час прес-конференції у Пало-Альто (штат Каліфорнія), по завершенні консультацій з міністром закордонних справ Австралії Джулі Бішоп і міністром оборони Австралії Маріс Пейн заявив, що зустріч президентів США і Росії у Гельсінкі на минулому тижні була корисною, але при її оцінці багато коментаторів не беруть до уваги той факт, що США продемонстрували готовність протистояти діям РФ.