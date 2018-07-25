Правительства США и России пока не согласовали никакие детали возможного визита Путина в Вашингтон

Ее попросили прокомментировать информацию помощника российского президента Юрия Ушакова. Последний ранее уточнил, что США предложили провести новую встречу Путина и Трампа в Вашингтоне в конце года. У Нойерт конкретно интересовались реакцией на слова Ушакова о том, что “надо подождать, чтобы пыль осела”. Это заявление представителя Кремля репортер интерпретировала как вероятный отказ Москвы от организации визита российского лидера в Вашингтон на этом этапе.

“Об этом надо спрашивать у Белого дома — было это официальное приглашение или нет. Я не считаю, что это было официальное приглашение, но вообще-то это лежит вне моей компетенции. Так что просто переадресую вас в Белый дом. Насколько я понимаю, на данном этапе ничего не согласовано”, — утверждала в ответ официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео во вторник на пресс-конференции в Пало-Альто (штат Калифорния), по завершении консультаций с министром иностранных дел Австралии Джули Бишоп и министром обороны Австралии Марис Пейн заявил, что встреча президентов США и России в Хельсинки на прошлой недели была полезной, но при ее оценке многие комментаторы упускают из виду тот факт, что США продемонстрировали готовность противостоять действиям РФ.