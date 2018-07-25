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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35705 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100952 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123051 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130660 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168473 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153108 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Правительства США и России пока не согласовали никакие детали возможного визита Путина в Вашингтон

Правительства США и России пока не согласовали никакие детали возможного визита Путина в Вашингтон

Киев  •  УНН

 • 8476 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Правительства России и США пока не согласовали никакие детали возможного визита президента Владимира Путина в Вашингтон. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт, информирует УНН.

Ее попросили прокомментировать информацию помощника российского президента Юрия Ушакова. Последний ранее уточнил, что США предложили провести новую встречу Путина и Трампа в Вашингтоне в конце года. У Нойерт конкретно интересовались реакцией на слова Ушакова о том, что “надо подождать, чтобы пыль осела”. Это заявление представителя Кремля репортер интерпретировала как вероятный отказ Москвы от организации визита российского лидера в Вашингтон на этом этапе.

“Об этом надо спрашивать у Белого дома — было это официальное приглашение или нет. Я не считаю, что это было официальное приглашение, но вообще-то это лежит вне моей компетенции. Так что просто переадресую вас в Белый дом. Насколько я понимаю, на данном этапе ничего не согласовано”, — утверждала в ответ официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео во вторник на пресс-конференции в Пало-Альто (штат Калифорния), по завершении консультаций с министром иностранных дел Австралии Джули Бишоп и министром обороны Австралии Марис Пейн заявил, что встреча президентов США и России в Хельсинки на прошлой недели была полезной, но при ее оценке многие комментаторы упускают из виду тот факт, что США продемонстрировали готовность противостоять действиям РФ.

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