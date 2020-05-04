Уряд звільнив Васильченка з посади голови ДАБІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив Юрія Васильченка з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) і призначив його в.о. голови Державної інспекції містобудування України (ДІМУ). Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДАБІ.
“Кабінет міністрів України призначив Юрія Васильченка виконуючим обов’язки голови Державної інспекції містобудування України (ДІМУ). До нового призначення Юрій Васильченко очолював Державну архітектурно-будівельну інспекцію України”, — йдеться у повідомленні.
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Відповідне розпорядження уряду було видане 29 квітня 2020 р.
Нагадаємо, Кабмін проголосував за ліквідацію ДАБІ.