Уряд зобов'язав постачальників формувати страховий запас газу в 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У разі виникнення надзвичайної ситуації постачальники зобов'язані створювати страховий запас газу у розмірі 10%. Відповідну постанову "Про затвердження розміру страхового запасу природного газу" уряд схвалив на засіданні 21 березня, передає УНН.
Згідно з документом, у випадку настання на ринку природного газу кризової ситуації, постачальники природного газу зобов’язані створити страховий запас природного газу у розмірі 10% від запланованих місячних обсягів поставки газу споживачам на наступний місяць.
При цьому, за відсутності надзвичайної ситуації, вимога щодо формування страхового запасу газу не застосовується.
Нагадаємо, спільна позиція учасників ринку і представників виконавчих органів влади щодо формування страхового запасу газу в 10% за умови НС з'явилась у лютому 2018 року.