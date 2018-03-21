Правительство обязало поставщиков формировать страховой запас газа в 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В случае возникновения чрезвычайной ситуации поставщики обязаны создавать страховой запас газа в размере 10%. Соответствующее постановление “Об утверждении размера страхового запаса природного газа” правительство одобрило на заседании 21 марта, передает УНН.
Согласно документу, в случае наступления на рынке природного газа кризисной ситуации, поставщики природного газа обязаны создать страховой запас природного газа в размере 10% от запланированных месячных объемов поставки газа потребителям на следующий месяц.
При этом, при отсутствии чрезвычайной ситуации, требование по формированию страхового запаса газа не применяется.
Напомним, общая позиция участников рынка и представителей исполнительных органов власти по формированию страхового запаса газа в 10% при ЧС появилась в феврале 2018 года.