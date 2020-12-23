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Уряд змінив порядок призначення субсидій та соцдопомоги для певних категорій громадян

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кабінет міністрів України змінив порядок призначення житлових субсидій та виплат державної соціальної допомоги для деяких категорій населення. Відповідне рішення підтримали урядовці на сьогоднішньому засіданні, передає кореспондент УНН.

Уряд змінив порядок призначення субсидій та соцдопомоги для певних категорій громадян

"Проектом акту пропонується внести зміни до порядку призначення житлових субсидій, до порядку призначення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям і до порядку призначення виплати держдопомоги сім’ям з дітьми. Змінами ми даємо можливість призначати житлові субсидії, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, допомогу на дітей одиноким матерям і особам, яким надається допомога по частковому безробіттю на період карантину", - сказала міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, спрощується можливість у частині вимоги обов’язковості сплати ЄСВ на обов’язкове державне соціальне страхування у розмірі не менше від мінімального, сумарно протягом 3 місяців.

Окрім того, для цих категорій громадян буде враховуватися до середньомісячного сукупного доходу фактично отримані ними доходи.

Нагадаємо, голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що в Україні ні розмір, ні перелік осіб, які отримують субсидії - не скорочуються. Відбувається певна економія через збільшення мінімальної зарплати.

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