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Правительство изменило порядок назначения субсидий и соцпомощи для определенных категорий граждан

Киев • УНН

 • 17092 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кабинет министров Украины изменил порядок назначения жилищных субсидий и выплат государственной социальной помощи для некоторых категорий населения. Соответствующее решение поддержали чиновники на заседании, передает корреспондент УНН.

Правительство изменило порядок назначения субсидий и соцпомощи для определенных категорий граждан

"Проектом акта предлагается внести изменения в порядок назначения жилищных субсидий, в порядке назначения выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и в порядок назначения выплаты госпомощи семьям с детьми. Изменениями мы даем возможность назначать жилищные субсидии, государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, помощь на детей одиноким матерям и лицам, которым предоставляется помощь по частичной безработице на период карантина", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, упрощается возможность в части требования обязательности уплаты ЕСВ на обязательное государственное социальное страхование в размере не меньше минимального, суммарно в течение 3 месяцев.

Кроме того, для этих категорий граждан будет учитываться в среднемесячный совокупный доход фактически полученные ими доходы.

Напомним, глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев отметил, что в Украине ни размер, ни перечень лиц, получающих субсидии - не сокращаются. Происходит определенная экономия из-за увеличения минимальной зарплаты.

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