Уряд змінив порядок попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Уряд змінив Порядок попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, передає УНН з посиланням на Мінфін.
“Сьогодні Уряд ухвалив зміни до Порядку попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях. За результатами цієї процедури укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення”, — йдеться у повідомленні.
Порядок передбачає:
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- подання та розгляд заяви про проведення процедури попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях;
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- перелік документів, подання яких є необхідним для попереднього узгодження ціноутворення;
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- підстави для припинення процедури попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях;
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- внесення змін до чинного договору;
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- продовження строку його дії або дострокового припинення;
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- дату набрання чинності договором про попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, тощо.
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“У разі дотримання умов договору про попереднє узгодження ціноутворення контролюючі органи не мають права приймати рішення про донарахування податкових зобов’язань, штрафів, пені стосовно контрольованих операцій, які є предметом такого договору”, — звернули увагу у Мінфіні.
Зазначається, що це дозволить зменшити податкові ризики, сприятиме можливості вирішувати без суперечок складні випадки трансфертного ціноутворення, спрощує податкове адміністрування для великих платників податків, зменшує витрати на контроль за трансфертним ціноутворення а також запобігатиме тривалим та витратним процедурам, пов’язаним з перевірками та судовими справами.
Нагадаємо, Кабінет міністрів попросив Президента Петра Порошенка уповноважити в.о. міністра фінансів України підписати угоду щодо внесення змін до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування (MLI).