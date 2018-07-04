КМУ изменил порядок предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Правительство изменило порядок предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях, передает УНН со ссылкой на Минфин.
“Сегодня Правительство приняло изменения в Порядок предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях. По результатам этой процедуры заключаются договоры, имеющие односторонний, двусторонний и многосторонний характер, для целей трансфертного ценообразования”, — говорится в сообщении.
Порядок предусматривает:
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- представление и рассмотрение заявления о проведении процедуры предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях;
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- перечень документов, представление которых необходимо для предварительного согласования ценообразования;
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- основания для прекращения процедуры предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях;
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- внесении изменений в действующий договор;
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- продление срока его действия или досрочного прекращения;
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- дату вступления в силу договора о предварительном согласовании ценообразования в контролируемых операциях и тому подобное.
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“В случае соблюдения условий договора о предварительном согласовании ценообразования контролирующие органы не имеют права принимать решение о доначислении налоговых обязательств, штрафов, пени относительно контролируемых операций, являющихся предметом такого договора”, — обратили внимание в Минфине.
Отмечается, что это позволит уменьшить налоговые риски, будет способствовать возможности решать без споров сложные случаи трансфертного ценообразования, упрощает налоговое администрирование для крупных налогоплательщиков, уменьшает затраты на контроль за трансфертным ценообразования, а также предотвратит длительные и затратные процедурі, связанные с проверками и судебными делами.
Напомним, Кабинет министров попросил Президента Петра Порошенко уполномочить и.о. министра финансов Украины подписать соглашение о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения (MLI).