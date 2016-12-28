Уряд збільшив ЄСВ на пенсійне страхування до 82,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Уряд змінив пропорції розподілу єдиного внеску на соціальне страхування. Постанова "Про внесення змін у постанову КМУ 26 листопада 2014 р. №675" ухвалена на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів України, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.
“Так, згідно з прийнятим урядом рішенням, частку єдиного внеску на страхування на випадок безробіття зменшено з 7,1767 до 6,3596 відсотка; на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві зменшено з 14,2657 до 11,1204 відсотка; на пенсійне страхування відповідно збільшено з 78,5576 до 82,52 відсотка”, — йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, дані пропорції розподілу ЄСВ на 2017 рік враховують: параметри, визначені Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, який був прийнятий парламентом 20 грудня 2016. Зокрема, постанова КМУ враховує новий розмір мінімальної зарплати — 3200 грн, фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, а також дефіцит коштів Пенсійного фонду обсягом 141,3 млрд грн.