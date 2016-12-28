Правительство увеличило ЕСВ на пенсионное страхование до 82,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Правительство изменило пропорции распределения единого взноса на социальное страхование. Постановление "О внесении изменений в постановление КМУ 26 ноября 2014 №675" принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
"Так, согласно принятому правительством решению, часть единого взноса на страхование на случай безработицы снижена с 7,1767 до 6,3596 процента; на страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве уменьшена с 14,2657 до 11,1204 процента; на пенсионное страхование соответственно увеличена с 78,5576 до 82,52 процента", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, данные пропорции распределения ЕСВ на 2017 год учитывают: параметры, определенные Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", который был принят парламентом 20 декабря 2016 года. В частности, постановление КМУ учитывает новый размер минимальной зарплаты - 3200 грн, финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, а также дефицит средств Пенсионного фонда объемом 141,3 млрд грн.