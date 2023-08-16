Уряд збільшив фінансування програми єОселя
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Уряд разом з «Укрфінжитлом» залучили додаткові кошти на програму "Оселя". До кінця року отримати пільгову іпотеку зможуть щонайменше 10 тисяч українських сімей, повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.
Деталі
Програма доступного іпотечного кредитування "еОселя" отримала повне фінансування на поточний рік. За оцінками компанії "Укрфінжитло", до кінця року пільговий іпотечний кредит зможуть отримати щонайменше 10 тисяч українських родин.
А, тим громадянам України, які були відхилені через обмежене фінансування, рекомендують подати повторну заявку на отримання кредиту в програмі "Дії".
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«Ми бачимо, наскільки великим попитом користується програма серед людей. Вони хочуть будувати своє життя в Україні, попри війну. Тому Уряд разом з «Укрфінжитлом» знайшли можливості та залучили додаткові кошти на програму - як на відкритому фінансовому ринку, так і кредитні. Продовжуємо працювати, аби у майбутньому на цей напрям прийшли й міжнародні інвестиції», - зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.
Доповнення
Програма доступного кредитування надає пільги на придбання житла представникам окремих професій, а також громадянам, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.
Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних на вторинному або первинному ринку. Для інших категорій, наприклад учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян, ставка іпотеки становить 7%.
В «Укрфінжитлі» наголошують, що позичальники, які претендують на іпотеку під 7%, можуть обрати квартиру у будинку не старшому трьох років на момент укладання договору, або такому, що будується.
Нагадаємо
З 1 серпня збільшилась кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування єОселя.