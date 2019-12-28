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Уряд збільшить кількість державних та приватних дитсадків – Гончарук

Уряд збільшить кількість державних та приватних дитсадків – Гончарук

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Для забезпечення доступу дітей до якісної дошкільної освіти уряд планує розширити мережу не лише державних закладів, а й приватних. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН з посиланням на Урядовий Портал.

Як зазначається, це зокрема, передбачено проектом Концепції державної політики щодо досягнення цілі 1.1. "Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти" Програми діяльності Кабінету міністрів України.

"Для якісної освіти найменших українців потрібно розв’язати три першочергові задачі. Це подолання черг в дитсадки, відкриття приватних закладів та забезпечення безбар'єрного та інклюзивного доступу", - зазначив Гончарук.

Також повідомляється, що на 1 вересня 2019 року черга до дитсадків становила понад 30 тис. дітей. Щоб змінити ситуацію, пропонується, окрім відкриття нових садочків та груп у державних закладах, розширити мережу приватних.

"Для цього, зокрема, стоїть завдання лібералізації вимог до відкриття та функціонування приватних закладів дошкільної освіти та встановлення пільгової плати за оренду приміщень", - йдеться в повідомленні.

Так, потребує оновлення і саме освітнє середовище, яке має стати інклюзивним, комфортним та безпечним, з безбар’єрним доступом.

"Упродовж 2020-2021 років уряд буде провадити інституційний аудит. Оцінка якості дошкільної освіти здійснюватиметься за методикою ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale). Починаючи з 2021 року щонайменше 10% педагогічних працівників закладів дошкільної освіти підвищуватимуть професійну кваліфікацію за новими програмами", - зазначається в повідомленні.

Водночас уряд подбає про підвищення соціального статусу педагогів, зокрема через збільшення рівня заробітної плати. Також серед мотиваційних заходів – збільшення тривалості відпустки та грошова допомога випускникам вишів, які укладуть угоду на працевлаштування.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що сперечається з Новосад щодо нової програми освіти.

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