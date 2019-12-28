Уряд збільшить кількість державних та приватних дитсадків – Гончарук

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Для забезпечення доступу дітей до якісної дошкільної освіти уряд планує розширити мережу не лише державних закладів, а й приватних. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН з посиланням на Урядовий Портал.