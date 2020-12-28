Уряд затвердив зміни до програми розвитку аеропортів України

“Проектом акту пропонується затвердити нову редакцію другого додатку державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, яким передбачається визначення завдань та заходів, які необхідно реалізувати для забезпечення приведення аеропортової інфраструктури у відповідність до міжнародних стандартів. Це дозволить збільшити пасажиропотік в аеропортах України та зробити більш розвиненим аеровузлом в Європі”, — пояснив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Нагадаємо, у 2016 році уряд України затвердив Державну цільову програму розвитку аеропортів на період до 2023 року, до якої увійшли 17 аеропортів.