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Правительство утвердило изменения в программу развития аэропортов Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в понедельник принял внесение изменений в государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года, передает корреспондент УНН.

Правительство утвердило изменения в программу развития аэропортов Украины

“Проектом акта предлагается утвердить новую редакцию второго приложения государственной целевой программы развития аэропортов на период до 2023 года, предусматривающий определение задач и мероприятий, которые необходимо реализовать для обеспечения приведения аэропортовой инфраструктуры в соответствие с международными стандартами. Это позволит увеличить пассажиропоток в аэропортах Украины и сделать более развитым аэроузлы в Европе”, — пояснил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Напомним, в 2016 году правительство Украины утвердило Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года, в которую вошли 17 аэропортов.

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