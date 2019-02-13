Уряд затвердив строки подання законопроекту про ринок землі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Кабінет міністрів України подасть до парламенту законопроект про ринок землі до 1 березня, передає УНН.
Члени уряду затвердили план організації підготовки законопроектів про введення ринку землі.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року.
Як повідомляв УНН, 20 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроект № 9355-5, яким продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення ще на рік — до 1 січня 2020 року. Це рішення підтримав 231 депутат. Водночас, закон не набув чинності, бо його не підписав президент. У Мінекономіки рекомендували президенту цей закон заветувати.