Правительство утвердило сроки представления законопроекта о рынке земли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Кабинет министров Украины подаст в парламент законопроект о рынке земли до 1 марта, передает УНН.
Члены правительства утвердили план организации подготовки законопроектов о введении рынка земли.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 .
Как сообщал УНН, 20 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект № 9355-5, которым продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения еще на год - до 1 января 2020 года. Это решение поддержал 231 депутат. В то же время, закон не вступил в силу, поскольку его не подписал президент. В Минэкономики рекомендовали президенту этот закон ветировать.