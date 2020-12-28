Уряд затвердив порядок розподілу коштів для районних державних адміністрацій

“Пропонується затвердити порядок розподілу та використання коштів у державному бюджеті для забезпечення окремих видатків районних державних адміністрації, пов’язаних з ліквідацією районів. Передбачається, що передані на адміністрації кошти будуть спрямовуватися на виплати працівникам РДА заробітної плати, вихідної допомоги і грошової компенсації. Кошти у бюджеті передбачені у розмірі 1,1 млрд грн”, — сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні підтримав проект постанови про внесення змін в додаток до постанови КМУ від 25 березня 2014 року № 91 щодо визначення граничної чисельності працівників місцевих державних адміністрацій, виходячи з кількості новоутворених районів.