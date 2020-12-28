Уряд визначив граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні в понеділок підтримав проект постанови про внесення змін в додаток до постанови КМУ від 25 березня 2014 року № 91 щодо визначення граничної чисельності працівників місцевих державних адміністрацій, виходячи з кількості новоутворених районів, передає кореспондент УНН.
“Проектом постанови пропонується визначити граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій, виходячи з кількості нових районів, визначених постановою Верховної ради, та примірних штатів новоутворених районних державних адміністрацій, розроблених міністерством розвитку громад та територій без урахування чисельності колишніх районних центрів”, — пояснив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Так, з його слів, чисельність працівників РДА пропонується встановити в кількості 17 614 одиниць, ОДА — 16 717 одиниць.
Також, зазначив міністр, передбачається, що в межах встановленої чисельності працівників РДА забезпечується виконання функцій у сферах соцзахисту дітей у разі відсутності відповідних підрозділів в органах місцевого самоврядування.
Уряд підтримав проект постанови з доопрацюванням в 1 день з урахуванням пропозицій Мінсоцполітики.
Нагадаємо, у липні 2020 року Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про ліквідацію та утворення районів, внесену Кабінетом міністрів України з урахуванням пропозицій профільного комітету ВР.
Проектом постанови № 3650 передбачається утворення в областях та Автономній Республіці Крим 136 районів, замість існуючих 490 районів (Кабміном пропонувалося утворення 129 районів).