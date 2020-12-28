Уряд визначив граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 21545 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 22526 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 30594 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 40616 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 63956 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 107108 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 192163 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 211491 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 183077 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173307 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 18828 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 35753 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 65645 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 41757 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 35512 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 21515 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 37901 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 222264 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 251520 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 338421 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 7928 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 8942 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 12729 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 14074 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 67175 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Уряд визначив граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій

Київ • УНН

 • 21781 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні в понеділок підтримав проект постанови про внесення змін в додаток до постанови КМУ від 25 березня 2014 року № 91 щодо визначення граничної чисельності працівників місцевих державних адміністрацій, виходячи з кількості новоутворених районів, передає кореспондент УНН.

Уряд визначив граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій

“Проектом постанови пропонується визначити граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій, виходячи з кількості нових районів, визначених постановою Верховної ради, та примірних штатів новоутворених районних державних адміністрацій, розроблених міністерством розвитку громад та територій без урахування чисельності колишніх районних центрів”, — пояснив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Так, з його слів, чисельність працівників РДА пропонується встановити в кількості 17 614 одиниць, ОДА — 16 717 одиниць.

Також, зазначив міністр, передбачається, що в межах встановленої чисельності працівників РДА забезпечується виконання функцій у сферах соцзахисту дітей у разі відсутності відповідних підрозділів в органах місцевого самоврядування.

Уряд підтримав проект постанови з доопрацюванням в 1 день з урахуванням пропозицій Мінсоцполітики.

Нагадаємо, у липні 2020 року Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про ліквідацію та утворення районів, внесену Кабінетом міністрів України з урахуванням пропозицій профільного комітету ВР.

Проектом постанови № 3650 передбачається утворення в областях та Автономній Республіці Крим 136 районів, замість існуючих 490 районів (Кабміном пропонувалося утворення 129 районів).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99