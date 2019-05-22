Уряд затвердив план реалізації проекту з раннього втручання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Уряд затвердив план реалізації проекту з раннього втручання для забезпечення розвитку дитини з обмеженням життєдіяльності та ризиком виникнення таких обмежень і їхніх сімей. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
За даними прес-служби, сьогодні уряд ухвалив розпорядження "Деякі питання створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя”, яким затвердив план заходів з реалізації у 2019-2021 роках пілотного проекту "Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя".
Згідно з пілотним проектом, в Україні буде створена та розбудована система надання послуги раннього втручання для дітей з обмеженням життєдіяльності та ризиком виникнення таких обмежень і їхніх сімей. Передбачено розширення чисельності пілотних областей з чотирьох, в яких вже здійснюється надання послуги раннього втручання, до десяти. До числа пілотних увійшли Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська і Харківська області.
Реалізація ухваленого розпорядження Кабінету міністрів України сприятиме утворенню основи для розбудови системи надання послуги раннього втручання для дітей з обмеженням життєдіяльності або ризиком виникнення таких обмежень та їхніх сімей, підвищення якості надання послуги раннього втручання, зменшення рівня інвалідизації дітей в Україні та запобігання їх інституціалізації у ранньому віці.
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України ухвалив постанову для зменшення рівня інвалідизації дітей в Україні та запобіганню їх інституціалізації у ранньому віці.