Правительство утвердило план реализации проекта по раннему вмешательству

По данным пресс-службы, сегодня правительство приняло распоряжение "Некоторые вопросы создания системы предоставления услуги раннего вмешательства для обеспечения развития ребенка, сохранения его здоровья и жизни", которым утвердил план мероприятий по реализации в 2019-2021 годах пилотного проекта "Создание системы оказания услуги раннего вмешательства для обеспечения развития ребенка, сохранения его здоровья и жизни".

Согласно пилотныму проекту, в Украине будет создана и развита система предоставления услуги раннего вмешательства для детей с ограничением жизнедеятельности и риском возникновения таких ограничений и их семей. Предусмотрено расширение численности пилотных областей с четырех, в которых уже осуществляется предоставление услуги раннего вмешательства, до десяти. К числу пилотных вошли Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская и Харьковская области.

Реализация принятого распоряжения Кабинета министров Украины будет способствовать образованию основы для развития системы предоставления услуги раннего вмешательства для детей с ограничением жизнедеятельности или риском возникновения таких ограничений и их семей, повышения качества предоставления услуги раннего вмешательства, снижения уровня инвалидизации детей в Украине и предотвращения их институциализации в раннем возрасте.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины принял постановление для уменьшения уровня инвалидизации детей в Украине и предотвращения их институциализации в раннем возрасте.