Уряд затвердив перший перелік інвестиційних програм на 3,3 млрд грн

КИЇВ. 15 травня. УНН. Уряд затвердив перший перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що фінансуватимуться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2019 році. Це 340 проектів, які фінансуватимуться на 3,3 млрд грн з ДФРР. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.