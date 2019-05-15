Правительство утвердило первый перечень инвестиционных программ на 3,3 млрд грн

КИЕВ. 15 мая. УНН. Правительство утвердило первый перечень инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые будут финансироваться за счет средств Государственного фонда регионального развития в 2019 году. Это 340 проектов, которые будут финансироваться на 3,3 млрд грн с ГФРР. Об этом сообщил вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.