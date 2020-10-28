Уряд затвердив механізм встановлення тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови, яким визначив чіткий механізм встановлення тарифу на надання послуг з поводженням з побутовими відходами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінрегіону.
"28 жовтня Кабінет міністрів України затвердив розроблений Мінрегіоном проект постанови щодо внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами. Ці зміни визначають чіткий механізм встановлення тарифу на надання послуг з поводження з побутовими відходами з урахуванням об’єму побутових відходів, який надходить на перероблення, а який на захоронення", - йдеться у повідомленні.
Так, при встановленні тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами враховуватимуться об’єми вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.
Зазначається, що в Україні у 29 населених пунктах працюють 35 сміттєсортувальних ліній. Однак у переліку операцій поводження з побутовими відходами відсутня операція сортування. Відповідно до проекту постанови перелік операцій поводження з побутовими відходами доповнюється операціями сортування та видалення.
"Також проектом постанови врегульовується питання в частині розрахунку витрат з оплати праці працівників, що працюють на підприємствах, які надають послуги з поводження з побутовими відходами", - додали в повідомленні.
Нагадаємо, за даними ПрАТ "Київспецтранс", протягом року кияни продукують близько 1,2 млн тонн твердих побутових відходів, більшість яких захоронюють на полігонах.