Правительство утвердило механизм установления тарифа на услуги по обращению с бытовыми отходами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым определил четкий механизм установления тарифа на оказание услуг по обращению с бытовыми отходами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.
"28 октября Кабинет министров Украины утвердил разработанный Минрегионом проект постановления о внесении изменений в Порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами. Эти изменения определяют четкий механизм установления тарифа на оказание услуг по обращению с бытовыми отходами с учетом объема бытовых отходов, который поступает на переработку, а какой на захоронение", - говорится в сообщении.
Так, при установлении тарифов на услугу по обращению с бытовыми отходами будут учитываться объемы вывоза, переработки и захоронения бытовых отходов.
Отмечается, что в Украине в 29 населенных пунктах работают 35 мусоросортировочных линий. Однако в перечне операций обращения с бытовыми отходами отсутствует операция сортировки. Согласно проекту постановления перечень операций обращения с бытовыми отходами дополняется операциями сортировки и удаления.
"Также проектом постановления регулируется вопрос в части расчета затрат по оплате труда работников, работающих на предприятиях, предоставляющих услуги по обращению с бытовыми отходами", - добавили в сообщении.
Напомним, по данным ЗАО "Киевспецтранс", в течение года киевляне производят около 1,2 млн тонн твердых бытовых отходов, большинство которых захороняют на полигонах.