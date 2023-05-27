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Уряд затвердив гарантії для суден

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії росії проти України, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Затверджено Порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії російської федерації проти України та воєнних дій на території України, фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав», - написав Мельничук.

Деталі

За його словами, порядком встановлено механізм надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії рф проти України та воєнних дій на території України, фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав у разі заподіяння шкоди під час перебування таких суден у територіальних водах України, коли такі судна для здійснення вантажних перевезень прямують до/з відкритих морських портів України.

Такий механізм не стосується суден, власниками або судновласниками яких є громадяни рф та рб, юридичні особи, які зареєстровані на території рф та рб, юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни рф та рб, чи юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є рф та рб, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до ЗУ «Про санкції».

Доповнення

Після того, як минулого тижня росія знову погодилася продовжити ініціативу щодо чорноморського зерна, москва знову пригрозила закінченням терміну дії угоди, якщо західні держави не виконають її вимоги щодо скасування певних санкцій.

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