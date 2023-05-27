Правительство утвердило гарантии для судов

Цитата

«Утвержден Порядок предоставления гарантий компенсации вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины и военных действий на территории Украины, фрахтователям, операторам и/или владельцам морских судов и судов внутреннего плавания, ходящих под флагом Украины и под флагами иностранных государств», - написал Мельничук.

Детали

По его словам, порядком установлен механизм предоставления гарантий компенсации вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии рф против Украины и военных действий на территории Украины, фрахтователям, операторам и/или владельцам морских судов и судов внутреннего плавания, ходящих под флагом Украины и под флагами иностранных государств в случае причинения вреда во время пребывания таких судов в территориальных водах Украины, когда такие суда для осуществления грузовых перевозок направляются в/из открытых морских портов Украины.

Такой механизм не касается судов, владельцами или судовладельцами которых являются граждане рф и рб, юридические лица, зарегистрированные на территории рф и рб, юридические лица, зарегистрированные на территории Украины, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются граждане рф и рб, или юридические лица, зарегистрированные на территории Украины, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются рф и рб, физические и юридические лица, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с ЗУ «О санкциях».

Дополнение

После того, как на прошлой неделе россия снова согласилась продлить инициативу по черноморскому зерну, москва снова пригрозила окончанием срока действия соглашения, если западные государства не выполнят ее требования по отмене определенных санкций.