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Уряд затвердив чисельність осіннього призову

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив, що понад 13,5 тисячі громадян підпадають під призов в армію у жовтні-грудні 2021 року, передає кореспондент УНН.

Деталі

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.

Так, призову на строкову військову службу підлягають усього 13 575 осіб, у тому числі, зокрема, до Збройних сил — 6 500 осіб, Національної гвардії — 4 775 осіб, Держприкордонслужби — 1 700 осіб. Обсяг видатків на одного призовника — 4 633 грн 13 коп.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2021 році, призовники не служитимуть на Донбасі.

Згодом Кабінет міністріввніс зміни до положення про підготовку і проведення призову та прийняття призовників на військову службу за контрактом.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект щодо відстрочки від призову деяких категорій громадян.

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