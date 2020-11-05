Парламентарі дозволили відстрочку від призову для деяких категорій громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект щодо відстрочки від призову деяких категорій громадян. Відповідне рішення підтримали 282 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект №3689 передбачає внесення зміни до ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо відстрочки від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян.
Законопроектом пропонується врегулювати питання, пов’язані з наданням відстрочки від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, прийнятим на службу до органів та підрозділів ДСНС.
Як повідомляв УНН раніше, парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді ухвалити за основу та в цілому законопроект щодо відстрочки від призову на строкову службу деяких категорій громадян.