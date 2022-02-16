Уряд затвердив бюджет Фонду соцстраху на 2022 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Кабінет міністрів України під час засідання у середу затвердив бюджет Фонду соціального страхування України на поточний рік. Доходи фонду становитимуть 37 523 млн грн, передає кореспондент УНН.
Деталі
Згідно з постановою, видатки фонду у 2022 році становитимуть 37 523,0 млн грн, у тому числі видатки на матеріальне забезпечення та соціальні послуги - 22 821,2 млн грн, страхові виплати - 12 218,6 млн гривень. Бюджет фонду на 2022 рік, як вказано, є збалансованим.
У пояснювальній записці наголошується, що прогнозована Радою національної безпеки і оборони України у лютому 2022 року нова хвиля поширення СОVID-19 може вплинути на видатки Фонду на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та призвести до виникнення заборгованості з його виплати у сумі 1 461,3 млн грн.
Доповнення
У грудні минулого року уряд виділив 1 мільярд 750 мільйонів гривень фінансової допомоги з фонду боротьби з COVID-19 на погашення заборгованості із виплат допомог за лікарняними.
Зокрема, фінансова допомога мала дозволити Фонду соціального страхування України погасити більшу частину заборгованості із фінансування допомог по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах.