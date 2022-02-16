Правительство утвердило бюджет Фонда соцстраха на 2022 год
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Кабинет министров Украины во время заседания в среду утвердил бюджет Фонда социального страхования Украины на текущий год. Доходы фонда составят 37 523 млн грн, передает корреспондент УНН.
Детали
Согласно постановлению, расходы фонда в 2022 году составят 37 523,0 млн грн, в том числе расходы на материальное обеспечение и социальные услуги - 22 821,2 млн грн, страховые выплаты - 12 218,6 млн гривен. Бюджет фонда на 2022 год, как указано, является сбалансированным.
В пояснительной записке отмечается, что прогнозируемая Советом национальной безопасности и обороны Украины в феврале 2022 года новая волна распространения СОVID-19 может повлиять на расходы Фонда на материальное обеспечение по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и привести к возникновению задолженности по его выплате в сумме 1 461,3 млн грн.
Дополнение
В декабре прошлого года правительство выделило 1 миллиард 750 миллионов гривен финансовой помощи из фонда борьбы с COVID-19 на погашение задолженности по выплатам пособий по больничным.
В частности, финансовая помощь должна была позволить Фонду социального страхования Украины погасить большую часть задолженности по финансированию пособий по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам.