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Уряд затвердив бездефіцитний бюджет Фонду соцстрахування на 2020 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Кабінет Міністрів України затвердив бездефіцитний бюджет Фонду соціального страхування на 2020 рік. Зокрема видатки Фонду складатимуть 29,2 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Уряд затвердив бездефіцитний бюджет Фонду соцстрахування на 2020 рік

"Кабінет Міністрів України 29 січня прийняв постанову "Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік" відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", - йдеться у повідомлені.

Зокрема визначено, що доходи Фонду у 2020 році (разом із залишком коштів на початок року) становитимуть 29 227,6 млн грн, видатки складуть 29 195,6 млн грн. Залишок коштів на кінець 2020 року передбачається у сумі 32,0 млн гривень.

"Бюджет Фонду на 2020 рік є збалансованим і бездефіцитним. Рішення уряду сприятиме своєчасному матеріальному забезпеченню застрахованих осіб у разі втрати працездатності, страхових виплат у зв’язку з нещасними випадками на виробництві та професійними захворюваннями, створить умови для ефективної роботи Фонду з виконання завдань і функцій, передбачених законодавством", – зазначила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська.

Нагадаємо, в Україні хочуть розпочати реформу соціального страхування, яка переведе фонди на міжнародні стандарти звітності та дасть змогу перейти на приватне страхування.

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