Правительство утвердило бездефицитный бюджет Фонда соцстрахования на 2020 год
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил бездефицитный бюджет Фонда социального страхования на 2020 год. В частности расходы Фонда составят 29,2 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Кабинет Министров Украину 29 января принял постановление "Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2020 год" в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", - говорится в сообщении.
В частности определено, что доходы Фонда в 2020 году (вместе с остатком средств на начало года) составят 29 227,6 млн грн, расходы составят 29 195,6 млн грн. Остаток средств на конец 2020 года предполагается в сумме 32,0 млн гривен.
"Бюджет Фонда на 2020 год является сбалансированным и бездефицитным. Решение правительства будет способствовать своевременному материальному обеспечению застрахованных лиц в случае потери трудоспособности, страховых выплат в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, создаст условия для эффективной работы Фонда по выполнению задач и функций, предусмотренных законодательством", - отметила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.
Напомним, в Украине хотят начать реформу социального страхования, которая переведет фонды на международные стандарты отчетности и позволит перейти на частное страхование.