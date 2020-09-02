Уряд запускає експериментальний проект "Смарт-Дія"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив проект про реалізацію експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Смарт-Дія". Про це повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні Кабінет міністрів ухвалив проєкт постанови "Про реалізацію експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія". Сервіс надасть можливість створювати віддалені кваліфіковані електронні підписи на основі здійснення віддаленої ідентифікації", - написав Мокан.
Нагадаємо, Кабмін дозволив проводити урядові засідання в онлайн-режимі.