Правительство запускает экспериментальный проект "Смарт-Дія"

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил проект о реализации экспериментального проекта по использованию удаленной квалифицированной электронной подписи "Смарт-Дія". Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.