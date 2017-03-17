Уряд ввів обмеження на використання небезпечних відходів в електричних і електронних приладах

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Уряд затвердив новий Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, передає УНН з посиланням на постанову Кабміну від 10 березня 2017 року.

Так, дія Технічного регламенту поширюється на електричне та електронне обладнання, яке належить до таких категорій:

— велика побутова техніка;
— дрібна побутова техніка;
— обладнання інформаційних технологій та телекомунікаційне обладнання;
— побутова електронна апаратура;
— освітлювальне обладнання;
— електричні та електронні інструменти;
— іграшки, обладнання для відпочинку та спорту;
— медичні вироби (у тому числі медичні вироби для діагностики in vitro);
— прилади моніторингу та контролю (у тому числі промислові прилади моніторингу та контролю);
— автоматичні пристрої видачі та дозування продукції.

Водночас, дія нового Технічного регламенту не поширюється на обладнання, що необхідне для забезпечення національної безпеки, включаючи зброю, боєприпаси та військову техніку і матеріали, спеціально призначені для військових цілей.

З повним переліком обмежень та винятків обмеження можна ознайомитися за посиланням.

Документом також передбачено встановлення обов’язків суб’єктів господарювання; процедури оцінки відповідності електричного та електронного обладнання вимогам Технічного регламенту; вимог до складення декларації, маркування відповідності та здійснення державного ринкового нагляду щодо введеного в обіг електричного та електронного обладнання; допустимих значень концентрації небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Рішення прийняте з метою реалізації Угоди про асоціацію між Україною, Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами. Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні і максимально відповідає її вимогам.

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