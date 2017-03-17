Правительство ввело ограничения на использование опасных отходов в электрических и электронных приборах

Так, действие Технического регламента распространяется на электрическое и электронное оборудование, которое относится к следующим категориям:

- Крупная бытовая техника;

- Мелкая бытовая техника;

- Оборудование информационных технологий и телекоммуникационное оборудование;

- Бытовая электронная аппаратура;

- Осветительное оборудование;

- Электрические и электронные инструменты;

- Игрушки, оборудование для отдыха и спорта;

- Медицинские изделия (в том числе медицинские изделия для диагностики in vitro)

- Приборы мониторинга и контроля (в том числе промышленные приборы мониторинга и контроля);

- Автоматические устройства выдачи и дозирования продукции.

В то же время, действие нового Технического регламента не распространяется на оборудование, необходимое для обеспечения национальной безопасности, включая оружие, боеприпасы и военную технику и материалы, предназначенные для военных целей.

С полным перечнем ограничений и исключений ограничения можно ознакомиться по ссылке .

Документом также предусмотрено установление обязанностей субъектов хозяйствования; процедуры оценки соответствия электрического и электронного оборудования требованиям Технического регламента; требования к составлению декларации, маркировка соответствия и осуществления государственного рыночного надзора по введенного в оборот электрического и электронного оборудования; допустимых значений концентрации опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

Решение принято в целях реализации Соглашения об ассоциации между Украиной, Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами - членами. Технический регламент разработан на основе Директивы 2011/65 / ЕС Европейского Парламента и Совета от 8 июня 2011 года об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и максимально соответствует его требованиям.