Правительство ввело ограничения на использование опасных отходов в электрических и электронных приборах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Правительство утвердило новый Технический регламент ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, передает УНН со ссылкой на постановление Кабмина от 10 марта 2017 года.
Так, действие Технического регламента распространяется на электрическое и электронное оборудование, которое относится к следующим категориям:
- Крупная бытовая техника;
- Мелкая бытовая техника;
- Оборудование информационных технологий и телекоммуникационное оборудование;
- Бытовая электронная аппаратура;
- Осветительное оборудование;
- Электрические и электронные инструменты;
- Игрушки, оборудование для отдыха и спорта;
- Медицинские изделия (в том числе медицинские изделия для диагностики in vitro)
- Приборы мониторинга и контроля (в том числе промышленные приборы мониторинга и контроля);
- Автоматические устройства выдачи и дозирования продукции.
В то же время, действие нового Технического регламента не распространяется на оборудование, необходимое для обеспечения национальной безопасности, включая оружие, боеприпасы и военную технику и материалы, предназначенные для военных целей.
С полным перечнем ограничений и исключений ограничения можно ознакомиться по ссылке .
Документом также предусмотрено установление обязанностей субъектов хозяйствования; процедуры оценки соответствия электрического и электронного оборудования требованиям Технического регламента; требования к составлению декларации, маркировка соответствия и осуществления государственного рыночного надзора по введенного в оборот электрического и электронного оборудования; допустимых значений концентрации опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.
Решение принято в целях реализации Соглашения об ассоциации между Украиной, Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами - членами. Технический регламент разработан на основе Директивы 2011/65 / ЕС Европейского Парламента и Совета от 8 июня 2011 года об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и максимально соответствует его требованиям.