Кабмін встановив квоту для імміграції в Україну на 2017 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Уряд встановив квоту імміграції іноземців та осіб без громадянства у близько 4 тисяч осіб на 2017 рік, передає УНН з посиланням на урядовий портал.
Кабінет міністрів України встановив квоту імміграції для іноземців та осіб без громадянства в Україну у 3963 особи на 2017 рік.
Так, згідно з розпорядженням №160 від 1 березня, для родичів громадян України (повнорідні брати і сестри, дідусі та бабусі, онуки або онучки) встановлена квота у 1187 осіб; для осіб, які раніше були в громадянстві країни — 558 осіб; для батьків, подружжя та неповнолітніх дітей іммігрантів — 2223 людини.
Зазначається, що до категорій іммігрантів, яким дозвіл на постійне проживання в Україні надається в межах встановленої квоти, належать діячі науки і культури, імміграція яких відповідає інтересам України і особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 тис. дол., імміграція встановлена без обмежень.
При цьому зазначається, що квота не встановлена на імміграцію висококваліфікованих фахівців і працівників, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України і для осіб, які безперервно прожили на території країни 3 роки з дня встановлення їм статусу постраждалих від торгівлі людьми.
Як повідомляв УНН, протягом 2016 року в Україні виявлено 6 тис. 390 нелегальних мігрантів, з яких 1 тис. 571 з Російської Федерації.