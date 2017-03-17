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Правительство установило квоту для иммиграции в Украину на 2017 год

Правительство установило квоту для иммиграции в Украину на 2017 год

Киев • УНН

 • 12172 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Правительство установило квоту иммиграции иностранцев и лиц без гражданства в около 4 тысяч человек на 2017 год, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.

Кабинет министров Украины установил квоту иммиграции для иностранцев и лиц без гражданства в Украину в 3 963 человека на 2017 год.

Так, согласно распоряжению №160 от 1 марта, для родственников граждан Украины (полнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки или внучки) установлена ​​квота в 1187 человек; для лиц, которые ранее были в гражданстве страны - 558 человек; для родителей, супругов и несовершеннолетних детей иммигрантов - 2223 человека.

Отмечается, что к категориям иммигрантов, которым разрешение на постоянное проживание в Украине предоставляется в пределах установленной квоты, принадлежат деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины и лица, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 тыс. долл., иммиграция установлена ​​без ограничений.

При этом отмечается, что квота не установлена ​​на иммиграцию высококвалифицированных специалистов и работников, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины и для лиц, которые непрерывно прожили на территории страны 3 года со дня установления им статуса пострадавших от торговли людьми.

Как сообщал УНН, в течение 2016 года в Украине выявили 6 тыс. 390 нелегальных мигрантов, из которых 1 тыс. 571 из Российской Федерации.

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