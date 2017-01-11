Уряд вніс зміни у склад правління двох фондів

“На ваш розгляд вноситься проект розпорядження КМУ “Про внесення змін у додатки 1 і 2 розпорядження КМУ від 4 березня 2015 року номер 160. Мова йде про склад від урядової сторони до правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування України, тобто двох фондів”, — сказав А.Рева.