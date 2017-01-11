Уряд вніс зміни у склад правління двох фондів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Кабінет міністрів України вніс зміни у персональний склад правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального страхування України від урядової сторони. Відповідне рішення ухвалено на засіданні КМУ, передає кореспондент УНН.
“На ваш розгляд вноситься проект розпорядження КМУ “Про внесення змін у додатки 1 і 2 розпорядження КМУ від 4 березня 2015 року номер 160. Мова йде про склад від урядової сторони до правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування України, тобто двох фондів”, — сказав А.Рева.