Правительство внесло изменения в состав правления двух фондов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в персональный состав правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и Фонда социального страхования Украины от правительственной стороны. Соответствующее решение принято на заседании КМУ, передает корреспондент УНН.
"На ваше рассмотрение вносится проект распоряжения КМУ "О внесении изменений в приложения 1 и 2 распоряжения КМУ от 4 марта 2015 г. номер 160. Речь идет о составе от правительственной стороны в правлении Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, Фонда социального страхования Украины, то есть двух фондов", - сказал А.Рева.