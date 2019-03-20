Уряд відтермінував погашення заборгованості "Нафтогазу" перед "Ощадбанком"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про перенесення на 2020 рік терміну погашення кредитної заборгованості ПАТ “НАК “Нафтогаз України” перед "Ощадбанком", відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання уряду, повідомляє УНН.
Заборгованість "Нафтогаза" перед державним банком становить 9,8 млрд грн. Мова йде про перенесення строків оплати боргу на суму 3,8 млрд грн без зміни дати остаточного погашення боргу. Перенесення строку погашення заборгованості пояснюється необхідністю забезпечення проведення компанією своєчасних розрахунків постачальниками природного газу, оплати послуг з його транспортування й зберігання. Зауважується, що через велику заборгованість споживачів газу, яка перевищила 42 млрд грн, "Нафтогаз" не може відволікати наявні у нього кошти від першочергових потреб.
Раніше дата погашення заборгованості була призначена на 1 червня 2019 року, тепер же перенесена на 9 червня 2020 року.
Мова йде про договір від 2008 року загальна заборгованість за яким становить понад 9,8 млрд грн.
Як повідомляв УНН, Кабмін збирається продовжити контракт із Коболєвим.